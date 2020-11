Verkeerscontroles in Hulst, Kapellebrug en Absdale

Op achtereenvolgens de Zoetevaart en op de grote Kreekweg in Hulst werd met laserapparatuur op snelheid gecontroleerd. Hierna werd op een parkeerterrein aan de Gentsevaart in Kapellebrug een controlestraat ingericht. Hier werd één automobilist betrapt die te diep in het glaasje had gekeken. Hij blies 265 ugl. Een 25-jarige man uit Sas van Gent, reed 15 kilometer te hard. Bij het noteren van zijn persoonsgegevens bleek dat hij voor 5604 euro aan boetes openstaan. Hij kon deze niet betalen daarom is zijn werkbus in beslag genomen.