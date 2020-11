Jonge Eindhovenaar aangehouden voor steekincident

Collega’s reageerden zondag rond 02.30 uur op een melding van een conflict tussen meerdere personen, dat buiten plaatsvond. Al snel na die eerste melding bleek dat er iemand was neergestoken en dat dit 23-jarige slachtoffer naar het ziekenhuis was gebracht. Hij was gewond aan zijn onderlichaam. In de loop van het onderzoek op zondag bleek dat de vandaag aangehouden jongen vermoedelijk betrokken was geweest bij het incident. Wat er nu precies is gebeurd en wat de aanleiding voor het conflict is geweest wordt onderzocht. Het Hetonderzoek gaat onverminderd door. De aangehouden verdachte is ingesloten en wordt nader verhoord.



Getuigen

We komen ook nog graag in contact met getuigen die iets gezien of gehoord hebben van het incident of met mensen die meer informatie hebben over de achtergrond of aanleiding daarvan. We roepen hen op te bellen met de districtsrecherche in Eindhoven via 0900-8844 of eventueel hun verhaal anoniem te delen via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.