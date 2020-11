Politie houdt 31-jarige man aan voor betrokkenheid bij poging moord advocaat

Vanmorgen, vrijdag 20 november, is een 31-jarige man in Hengelo aangehouden. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de poging moord van de Enschedese advocaat in Gronau op 6 november 2019.

Het Team Grootschalige Opsporing heeft op 9 november reeds een 47-jarige man uit Hengelo aangehouden als verdachte. Hij zit inmiddels in bewaring.



Naast het onderzoek naar de poging moord in Gronau onderzoekt het rechercheteam ook het schietincident op een sportschool in Losser die enkele weken ervoor plaatsvond.



Het team heeft ook zicht op de Volkswagen polo en de zwarte BMW waar naar gezocht werd.

Het onderzoek gaat in volle gang door en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.



