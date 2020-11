Politie op zoek naar plofkrakers

De betaalautomaat van de SNS in het winkelcentrum van Enschede-Zuid aan de Wesseler-Nering is vanmorgen, vrijdag 20 november rond 4.30 uur, het doelwit geweest van een plofkraak. Door een explosie is veel schade veroorzaakt aan het pand en geldautomaat. De politie is onmiddellijk een onderzoek gestart naar de veroorzakers ervan. Getuigen verklaarden dat twee personen op een scooter na een knal waren weggereden in de richting van de Broekheurne-Ring / Wesselerbrinkpark. Op dit moment wordt onderzocht of er goederen of geld is weggenomen.

De politie wil graag met getuigen, die zij nog niet heeft gesproken, in contact komen. Ook vraagt ze bewoners die wonen in de omgeving van het winkelcentrum en in het bezit zijn van een bewakingscamera of dashcam om hun beelden na te kijken. Mogelijk staan de personen die op de scooter na de explosie zijn gevlucht op beeld. De explosie was rond 4.30 uur. De scooter en opzittenden zouden zowel voor of na het incident vastgelegd kunnen zijn. Deze beelden zijn eenvoudig te delen met de politie via www.politie.nl Ook is de politie geïnteresseerd in informatie over voertuigen die in de omgeving hebben gestaan en daar nomaliter niet staan.

Contact opnemen kan ook via 0900 8844 of via het digitaal tipformulier. Anoniem tippen kan ook via 0800 7000.

(2020551114/CW)