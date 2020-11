Viertal verhoord in ondermijningsonderzoek

Op basis van informatie stapte de politie 13 mei in Druten een woning binnen, in Boven-Leeuwen een bedrijfspand aan de Expeditieweg. Beiden werden doorzocht op basis van de Opiumwet . Op 30 juni doorzochten meerdere rechercheurs en politieagenten een woning in Druten, een woning in Nijmegen, twee woningen in Arnhem én een bedrijfspand in Wijchen. In Nijmegen zijn 300 hennepplanten aangetroffen, in Druten 200 planten. In Wijchen is diezelfde dag een growshop aangetroffen.



Hennep-coördinator Ramon Beers, werkzaam in politieteam Tweestromenland over die actie: “Een growshop verkoopt eigenlijk alles wat je nodig hebt voor hennepteelt. Dat kweken is niet zonder gevaar; we zien met regelmaat dan ook branden als gevolg van een illegale kwekerij.” De planten én materialen voor de productie van hennep zijn in beslag genomen en vernietigd.



Begin oktober zijn twee mannen aangehouden in Druten, zij zijn 38 en 39 jaar oud. Zij worden verdacht van het deelnemen aan een crimineel samenwerkingsverband. Zij hebben enkele dagen vastgezeten voor verhoor. Op 28 oktober zijn 2 andere mannen aangehouden en verhoord. Het gaat om 37-jarige man uit Tiel en een 49-jarige man uit Beneden-Leeuwen. Zij worden verdacht van het faciliteren van een hennepkwekerij (toelevering producten, organiseren van de inrichting). De verdachten zijn inmiddels weer in vrijheid gesteld in afwachting van de beslissing van de officier van justitie over hun verdere vervolging.



Onder- en bovenwereld

Met een ondermijningsonderzoek pakt politie het hele productieproces aan: vanaf de growshop tot en met de uiteindelijke afzet van hennep. Criminelen kunnen hun illegale activiteiten- of georganiseerde misdaad- vaak niet uitvoeren zonder de hulp van ‘gewone burgers’. Ook hebben criminelen bijvoorbeeld transport, opslagruimten, woningen en vergunningen nodig. Om het criminele vermogen wit te wassen is de bovenwereld ook van belang. In dit geval is er gebruikgemaakt van bedrijfspanden en een woning om ‘criminele activiteiten’ uit te voeren en veel geld te verdienen door illegale praktijken.



Bestuurlijke aanpak

Daphne Bergman zit namens de burgemeesters in Gelderland-Zuid in een integrale stuurploeg. “Optreden tegen ondermijning vinden wij als lokaal bestuur, maar ook als politie en openbaar ministerie belangrijk. Doel is het gezamenlijk bestrijden van ondermijning. Samen pakken we die vermenging van onderwereld met de bovenwereld aan. We delen informatie over ondermijningsonderzoeken en springen in op zaken die vermoedens tonen van ondermijnende criminaliteit. En vergis je niet, daar gaat heel veel in om, het is een onzichtbare economie. Als organisaties delen we informatie en onderzoeken we signalen van ondermijning.”

Bergman is burgemeester in Beuningen. Het afgelopen jaar sloot zij verschillende panden nadat de politie in een woning of bedrijfspand drugs vond. “Sluiting van zo’n pand haalt de roulatie er uit. Het zorgt dat het niet langer als drugspand bekend staat. En dat bevordert de veiligheid en leefbaarheid voor de buurt.“



Wat kunt u doen tegen ondermijning?

Iedereen kan te maken krijgen met ondermijnende criminaliteit. Ziet, hoort of ruikt u onraad? Neem dan direct contact op met de politie via 112. Zo’n melding kan van belang zijn voor een onderzoek. Geeft u liever anoniem informatie door, dan kan dat uiteraard via Meld Misdaad Anoniem, via 0800-7000.



