Amfetamine en patronen aangetroffen in buitengebied van Overberg

Een rechercheteam dat zich speciaal richt op de aanpak van ondermijning heeft op 19 november na intensief onderzoek drie verdachten kunnen aanhouden van 40, 36 en 21 jaar uit respectievelijk Overberg en Veenendaal. In een bedrijfspand werd diezelfde middag amfetamine in beslag genomen, ook werden mogelijke vuurwapens aangetroffen en grote hoeveel munitie. Verder werden vier voertuigen in beslag genomen.

Ondermijning

Grootschalige en professionele handel in verdovende middelen gaat gepaard met ondermijnende criminaliteit. Criminelen gebruiken voorzieningen en instanties om hun illegale praktijken mogelijk te maken. Om de enorme winsten wit te wassen wordt gebruik gemaakt van legale bedrijven. Zo ondergraven zij onze rechtsstaat. Omdat dergelijke organisaties geweld, afpersing en corruptie niet schuwen, heeft de aanpak van ondermijning een hoge prioriteit. De politie werkt daarbij nauw samen met haar partners. Informatie over ondermijnende activiteiten wordt bij elkaar gevoegd. Samen met signalen vanuit bijvoorbeeld buurtbewoners, gemeenten of particuliere organisaties zoals banken en verzekeraars geeft dit een completer beeld en treedt de overheid waar mogelijk strafrechtelijk of bestuurlijk op.

Melden helpt!

In minder dichtbevolkte gebieden worden eigenaren van schuren en loodsen regelmatig benaderd door criminelen. Zodra de eigenaren aangeven daar niets mee te maken willen hebben, bedreigen criminelen hen. Het melden van verdachte situaties helpt. Heeft u het gevoel dat er iets niet klopt, vertrouwt u het niet? Bel 112 als elke seconde telt en 0900-8844 bij geen spoed, wél politie. Melden kan ook anoniem via het meldpunt Meld Misdaad Anoniem. Bel dan 0800-7000.



Meer informatie over ondermijning vindt u op: Ondermijning en stopondermijningsamen.nl