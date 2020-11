Drugs- en wapenvangst en drie aanhoudingen na tips alerte burgers

De wijkagenten ontvingen afgelopen periode meerdere (anonieme) tips dat er drugs zou worden verkocht vanuit een woning aan de Omloop in Utrecht. Hierop heeft de politie uitvoerig informatie verzameld en onderzoek gedaan.

Op woensdag 18 november is er met toestemming van de Officier van Justitie een instap gedaan in de woning en is het huis onderzocht. Hier troffen agenten onder andere een kleine kilo wiet, een doorgeladen vuurwapen met munitie, partijen dure merkkleding, kostbare horloges, en een flink bedrag aan contant geld aan.

Er zijn drie mannen aangehouden. De 38-jarige hoofdbewoner voor drugsbezit en verboden wapenbezit. Een 27-jarige man en een 38-jarige man, beiden uit Utrecht, zijn meegenomen voor drugsbezit. De mannen zitten nog vast. Het onderzoek loopt nog.

Melden helpt!

Tips zijn erg waardevol voor de politie en kunnen onderzoeksteams verder helpen in lopende onderzoeken. Heeft u vermoedens dat een persoon in uw omgeving in het bezit is van illegale goederen of drugs verkoopt? Of heeft u vermoedens dat er iets in uw buurt gaande is, dat u niet vertrouwt? Neem contact op met de politie via 0900-8844. Doet u liever anoniem een melding? Dit kan via MeldMisdaadAnoniem, via 0800- 7000 of maak online een melding.