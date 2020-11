Internetkoper neemt de benen met dure telefoon

De 22-jarige verkoper van de telefoon uit Almere dacht gisteravond rond 21.00 uur een mooie deal te hebben toen hij met de potentiele koper afsprak. Toen de geïnteresseerde arriveerde leek er nog niets aan de hand. De man was beleefd, leek oprecht geïnteresseerd en leek ook van plan te gaan betalen toen hij de verkoper om zijn rekeningnummer vroeg. Toen de verkoper op zijn bankpasje keek ging de koper er plotseling vandoor.

De man droeg een zwarte glanzende jas en een donkere joggingbroek. Hij had een licht getinte huidskleur en was ongeveer 25 jaar oud. Hij droeg een zwart mondkampje waaronder een opvallend spitse neus zichtbaar was. Dit alles speelde zich af aan de Frans Duwaerstraat in Almere. De man is weggerend in de richting van bushalte Verzetswijk. De verkoper heeft de man nog achtervolgd maar raakte hem uiteindelijk kwijt.

De politie onderzoek de zaak en vraagt mensen die iets hebben gezien zich te melden. Ook eventuele camerabeelden zijn welkom. Contactopnemen kan via 0900-8844 of via onderstaand formulier.