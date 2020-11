Politie zoekt getuigen mishandeling speeltuin Hilversum

Op vrijdag 18 september vond er rond 16:15 een mishandeling plaats in de speeltuin aan de Erfgooierstraat. Een 60-jarige vrouw is daar met een (speelgoed)schep mishandeld door een andere vrouw.

De politie doet al enige tijd onderzoek naar de zaak en vermoedt dat er destijds getuigen zijn geweest die zich nog niet hebben gemeld. Wij komen graag in contact met deze mensen.

Signalement

De politie is op zoek naar de verdachte. Deze vrouw heeft het volgende signalement:

Ongeveer 25 jaar

Licht getinte huid

Normaal postuur

Zwart lang haar

Zwarte sportbroek

Zwart shirt

Sportschoenen. Vermoedelijk wit.

Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met mensen die vrijdagmiddag 18 september rond 16:15 uur iets hebben gezien van deze mishandeling bij de speeltuin aan de Erfgooierstraat. Was u getuige, heeft u tips of beschikt u over videobeelden? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of anoniem via M 0800-7000.