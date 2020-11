Politie zoekt getuigen van mishandeling Loosdrecht

Een 60-jarige man spreekt die avond een groepje van zes jongens aan op het feit dat ze met teveel mensen bij elkaar staan en dat dat in verband met de huidige corona-maatregelen niet de bedoeling is. Dit groepje stond op de kruising van de Meidoornlaan en de Eikenlaan.

Als de man daarna verder loopt in de richting van zijn eigen huis ziet hij dat er twee jongens van de groep achter hem aan zijn gekomen. Hij kreeg meteen een vuistslag in zijn gezicht van de ene jongen en daarna van ook van de andere.

Iets gezien? Iets gehoord?

Bent u getuige geweest van deze mishandeling? Of beschikt u over andere informatie die het onderzoek verder zou kunnen helpen? Neem dan contact op met de politie via 0900 8844. Via het tipformulier hieronder kunt u ook reageren en eventueel beeldmateriaal ter beschikking stellen. Belt u liever anoniem? Dat kan via 0800 7000.