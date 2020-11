Twee berovingen na nepdate op zelfde locatie in Leusden

Het meest recente incident was op donderdagavond 19 november. Een 17-jarige jongen uit Nijkerk heeft online afgesproken met een meisje. Als hij daar aankomt, ziet hij daar inderdaad een meisje op hem wachten. Ze rijden samen op hun scooters in de richting van de Driftakkerweg als ter hoogte van de Schammersteeg vijf jongemannen dreigend komen aanlopen. De 17-jarige jongen krijgt klappen en hij moet zijn waardevolle spullen en zelfs zijn schoenen afgeven. De jongen gaat er vervolgens op zijn sokken vandoor en belt de politie. Agenten stellen een onderzoek in maar komen de vijf jongens en het meisje niet meer tegen.

Opvallend is dat een 30-jarige man uit Barneveld 8 dagen eerder, dus op woensdag 11 november, rond 22.00 uur, iets soortgelijks overkomt. Hij heeft online afgesproken met een jonge vrouw bij de Schammersteeg. Ook hij treft aanvankelijk inderdaad zijn date en ze maken zelfs even een praatje. Dan duiken 5 a 6 jongemannen op die de 30-jarige man mishandelen en beroven.

De jonge vrouw of het meisje had in beide gevallen donkerbruin haar en ze werd in beide gevallen op ongeveer 1.70 meter lang geschat. Ze droeg in beide gevallen een donkere jas. De eerste keer, op 11 november, droeg ze een gele joggingbroek met een witte streep van boven naar beneden en de tweede keer, op 19 november droeg ze een zwarte broek.

In beide gevallen waren de jongens over het algemeen in het donker gekleed. Op 11 november was er één jongen bij met een rode jas, een bontkraag en een zwarte sjaal. Deze jongen wordt op 1.80 meter lang en 20 jaar oud geschat. Bij het tweede incident op 19 november viel één jongen op omdat hij dik was, hij had een lichte huidskleur en was ongeveer 1.80 meter lang.

De politie neemt de incidenten hoog op en doet onderzoek. Weet u meer over deze twee gewelddadige berovingen? Heeft u enig idee wie de jongens en de jonge vrouw zijn? Heeft u iets gezien of gehoord? Meld het dan. Dat kan via onderstaand formulier of telefonisch via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.