Politie zoekt getuigen mishandeling en vernieling

Omstreeks 20.45 uur liep een 54-jarige Haarlemmer over de Grote Houtstraat. Hij had juist inkopen gedaan en droeg een paar plastic draagtassen. Ter hoogte van de Cornelissteeg werd hij ingesloten door een groepje van vier of vijf jongens, die hem de steeg in werkten. Hier werd het slachtoffer meerdere malen geslagen en geschopt. De inkopen die hij had gedaan werden bekeken en vervolgens vernield. Op deze manier werd het slachtoffer langere tijd vastgehouden. Uiteindelijk kon hij wegkomen.

De politie stelt een onderzoek in naar het incident en de identiteit van de jongeren.

2020248380