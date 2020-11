Omstreeks 12.30 uur hoorde een getuige een harde klap vanaf de Kromhoutstraat in IJmuiden. Zij zag drie jongens wegfietsen en terwijl zij de achtervolging inzette, belde zij de politie. De getuige kreeg een van de jongens te pakken en samen wachtten zij op de komst van de politie.

De aangehouden verdachte bleek zwaar illegaal vuurwerk bij zich te hebben. Het ging om in totaal vierentwintig nitraten. De politie nam het vuurwerk in beslag.

Ter plaatse in de Kromhoutstraat bleek een putdeksel vernield te zijn. De verdachte erkende dat het groepje vuurwerk in de put had gegooid. Hij had het vuurwerk via internet kunnen kopen.

2020247917