Verdachte situatie leidt tot aantreffen vuurwapen

Omstreeks 21:30 uur kreeg de politie een melding van een verdachte situatie aan de Astronautenweg. Ter plaatse bleek er een voertuig te staan waar twee personen in zaten. De verdachten zouden al enige tijd in het voertuig zitten. Toen de collega's met de verdachten in gesprek gingen, zagen zij een vuurwapen in het voertuig liggen. De agenten hielden daarop beide verdachten - Amsterdammers van 20 en 21 jaar - aan voor het bezit van een vuurwapen. Het vuurwapen is door een vuurwapendeskundige meegenomen voor nader onderzoek. De recherche doet onderzoek in de zaak.