Verdachte van dodelijk steekincident aangehouden

Rond 00.40 uur kreeg de politie melding van een steekincident op de Sara Burgerhartstraat. Ter plaatse werd een slachtoffer met een steekwond aangetroffen. Ondanks reanimatie heeft het slachtoffer het niet overleefd. De verdachte is er vandoor gegaan in de richting van station Sloterdijk en is vanochtend aangehouden op het treinstation in Zwolle.