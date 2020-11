Getuigen gezocht gewapende overval en mishandeling juwelier Voorstraat

Rond 15 uur ontving de politie diverse meldingen van een gewapende overval in de Voorstraat. Ter plaatse bleek de eigenaar van de juwelier met een hamer op zijn hoofd te zijn geslagen. Een omstander die de eigenaar wilde helpen, kreeg een vuurwapen op zich gericht. De eigenaar van de juwelier is zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd.



Voortvluchtig

De daders gingen er op een scooter vandoor richting de Boulevard en vervolgens rechtsaf richting de Rijnmond. De scooter, die als gestolen staat geregistreerd, is aangetroffen op de kruising van de Rijnmond en de Binnensluis. Ook zijn er diverse kledingstukken op de vluchtroute aangetroffen.



Signalement

Verdachte 1:

Man

Nike Air trainingspak

Blauwe jas met capuchon

Grijze muts en zwarte broek

Verdachte 2:

Man

Zwarte jas

Blauwe spijkerbroek

Witte sportschoenen met rood en geel



Beelden en getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met getuigen van deze overval. Hierbij willen we graag weten uit welke richting de scooter kwam voordat deze de Voorstraat inreed. Ook hebben veel mensen filmpjes gemaakt. We ontvangen dit beeldmateriaal graag, omdat dit kan bijdragen aan het opsporen van de daders. U kunt uw beeldmateriaal met ons delen via het tipformulier. Mocht u extra informatie hebben, neem dan contact op via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.