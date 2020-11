Getuigen gezocht mishandeling aan de Oudeweg in Nootdorp

De 21-jarige vrouw en een familielid reden allebei op een scooter op de Oudeweg, toen zij opeens een onbekende man aan de rechterzijde van de weg zagen staan. De man haalde plotseling hard uit naar de 21-jarige vrouw en die raakte hierbij gewond aan haar gezicht. De man liep hard weg in de richting van Pijnacker. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. De politie is een onderzoek gestart en is op zoek naar meer informatie.



Signalement verdachte

- Man van 50 à 60 jaar oud

- Circa 1.80 meter lang

- Normaal postuur



Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben van deze mishandeling. Heeft u informatie? Deel dit dan met de politie via 0900 – 88 44 of digitaal via het onderstaande tipformulier. Gezien het geweld dat gebruikt is kunnen we ons voorstellen dat je misschien liever anoniem informatie deelt. Ook dat kan via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.