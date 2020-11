Kilo’s vermoedelijke drugs aangetroffen na afsteken zwaar vuurwerk

De zoekactie bleef in Katwijk niet onopgemerkt. “We hebben de afgelopen dagen gemerkt dat mensen zich verbaasden over de zoektocht die op touw is gezet om deze verdachten aan te kunnen houden. Het gooien van dit soort zwaar vuurwerk is levensgevaarlijk, zeker wanneer je dat op klaarlichte dag op de openbare weg gooit. Je moet er toch niet aan denken wat er had kunnen gebeuren als zo’n klapper tegen iemand aan was ontploft of in de bak van een kinderwagen was beland”, licht teamchef van politie Katwijk, Peter Koot, toe. “Als je dan later ook nog eens zo’n grote hoeveelheid mogelijke drugs aantreft, ben ik blij dat we flink hebben ingezet om deze verdachten aan te houden.”