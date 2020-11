Politie zoekt getuigen straatroof Nunspeetlaan

Rond 21.15 uur ontving de politie een melding dat een vrouw van haar tas was beroofd. De vrouw was bezig haar fiets te parkeren op de hoek van de kruising van de Nunspeetlaan met de Schaarsbergenstraat, aan de kant van de Uddelstraat. Op het moment dat ze haar fiets op slot deed, voelde ze iemand aan de tas trekken die om haar schouder hing. De vrouw kwam hierdoor ten val. De onbekende man rende met haar tas richting de Uddelstraat. Het slachtoffer is nog achter de verdachte aangerend, maar is de man kwijtgeraakt.

Zoekactie

Agenten hebben direct een zoekactie in de buurt gestart. Uiteindelijk is verderop in de bosjes aan de Nunspeetlaan de telefoon van het slachtoffer aangetroffen.

Getuigenoproep

De mannelijke verdachte was donker gekleed, had een dun postuur en een capuchon op. Was u op donderdagavond rond 21.15 uur in de buurt van de Nunspeetlaan en heeft u iets verdachts gezien of meer informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.