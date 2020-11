22 aanhoudingen binnen 24 uur

Twee nachten na elkaar was het raak. Op 18 november rond 04:00 uur werden de eerste personen gesignaleerd die onbevoegd op de terminal waren. Er werd direct opgeschaald door de diverse partners om stevig in te grijpen. De Zeehavenpolitie werkte samen met de Douane, Team Parate Eenheid, de beveiliging van de terminal, de politiehelikopter en speurhonden om het terrein uit te kammen en aanhoudingen te verrichten. In totaal werden in twee nachten 22 personen aangehouden die niet bevoegd waren om op de terminal te zijn.

De aanhoudingen betreffen 22 mannen variërend in leeftijd van 18 jaar tot en met 32 jaar oud. Naar de reden van hun aanwezigheid op de terminal wordt nader onderzoek verricht. Deze overtredingen worden uiterst serieus onderzocht, omdat ze vaak wijzen op de aanwezigheid van gesmokkelde verdovende middelen in containers. Met dat signaal werden 7000 containers enige tijd vastgehouden. Hierin zijn vooralsnog geen verdovende middelen aangetroffen.

Het terrein werd tijdig weer vrijgegeven, maar het korte oponthoud resulteerde in langere wachttijden voor vrachtwagenchauffeurs op de Maasvlakte.