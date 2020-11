Zes verdachten aangehouden, drie straatroven opgelost

Op 9 oktober werd een 14-jarige jongen slachtoffer van een beroving. Een groepje jongens hield hem tegen toen hij over de Zuiddijk in Maassluis fietste. Zijn Iphone werd afgepakt en vervolgens kreeg hij een klap in zijn gezicht. Voor deze zaak is op dinsdag 3 november een 15-jarige verdachte uit Maassluis aangehouden. Hij is voorgeleid aan de rechter-commissaris en is in afwachting van zijn rechtszaak onder voorwaarden heengezonden. Dat betekent dat als hij zich niet aan een aantal strenge regels houdt, hij het risico loopt dat hij alsnog vast komt te zitten.

Een ander slachtoffer, een jongetje van 11, stepte samen met een vriendje op 12 september over het Bachplein in Schiedam. Hij werd omsingeld door een groep jongeren van wie er één vermoedelijk een mes liet zien. Het slachtoffer kreeg een harde duw en vervolgens werd zijn elektrische step afgepakt. Zijn vriendje rende nog achter de groep aan, maar kreeg daarop een aantal rake klappen en schoppen. Voor deze zaak zijn twee verdachten, 12 en 13 jaar uit Schiedam, begin november aangehouden. De 12-jarige verdachte is verhoord en door zijn ouders opgehaald. De 13-jarige verdachte zit nog vast. De twee maken deel uit van een groep die bij de politie en de gemeente bekend staan als overlastgevend.

Op 19 september is een 16-jarige jongen de klos. Hij is samen met een paar vrienden op weg naar huis als ze op het Bachplein worden aangesproken door een groep jongeren. Hen wordt op agressieve toon gevraagd wat ze in ‘hun’ wijk komen doen. Het slachtoffer loopt door, maar is niet van de groep af. Een jongen uit de groep richt een op een vuurwapen gelijkend voorwerp om hem. Hij moet zijn telefoon afgeven. Op 4 november zijn voor deze beroving twee broers van 13 en 17 aangehouden. Bij hen thuis treft de politie een gaspistool, een mes en een aantal telefoons aan. De 13-jarige verdachte is na zijn aanhouding onder voorwaarden vrijgelaten. Zijn broer zit vast.