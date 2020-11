Aanhouding poging doodslag

De politie ontving donderdagavond 19 november 2020 rond 19u45 een melding dat een man gewond op de Acacialaan lag. Het gaat om een 22-jarige man uit de gemeente Schouwen-Duivenland. De toedracht is niet bekend. Mogelijk heeft er een onenigheid plaatsgevonden. Het slachtoffer is met een steekwond naar het ziekenhuis gebracht. De politie stelde een (buurt)onderzoek in en hield rond 02u45 een verdachte uit Bruinisse (19) in zijn woning aan. Hij zit vast voor nader onderzoek.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met getuigen of mensen die meer informatie hebben over deze zaak. Zij kunnen bellen met 0900-8844, via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006, of via een tipformulier. Je blijft anoniem als je informatie over deze zaak deelt met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer: 2020-305839.