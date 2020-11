Agenten wachten dief op bij zijn woning en houden hem aan

Het slachtoffer, een 29-jarige man uit Breda, was die middag bestolen van zijn tas, met daarin onder andere zijn pinpassen. Hij had gezien dat er met die passen bij diverse winkels in Kaatsheuvel spullen werden gekocht en volgde het spoor, terwijl hij ondertussen ook de politie waarschuwde. Agenten stelden een onderzoek in en zagen op camerabeelden van een van de winkels wie de verdachte was. Deze man, een 41-jarige inwoner van Kaatsheuvel, is een bekende van de politie. Agenten reden direct naar zijn woning en wachtten hem daar op. De verdachte is aangehouden op verdenking van heling. Hij probeerde zich vlak voor zijn aanhouding nog te ontdoen van de pinpassen, maar dat bleek zinloos. In zijn woning troffen de agenten de spullen aan die de man had gekocht met de pinpassen van het slachtoffer. De verdachte verklaarde dat hij de tas van het slachtoffer had verkocht aan een kennis. De agenten brachten ook deze man, een 42-jarige inwoner van Kaatsheuvel, een bezoek en daar bleek dat deze man de tas inderdaad had overgekocht. Hij deed er direct afstand van.

De verdachte is meegenomen naar het bureau en in de cel gezet.