Man door weggedrag betrapt op rijden onder invloed van drugs

De man had door zijn rijgedrag de aandacht van agenten getrokken. Toen die hem wilden controleren, roken ze in de auto een sterke henneplucht en troffen ook hennep in de auto aan. De verdachte moest meewerken aan een speekseltest waaruit bleek dat hij vermoedelijk onder invloed van drugs was. Hij moest daarop mee naar het bureau voor een aanvullend bloedonderzoek, maar weigerde dit. Nadat hem was uitgelegd dat zijn rijbewijs dan werd ingevorderd en er proces-verbaal zou worden opgemaakt voor het weigeren van de bloedproef, werd de verdachte agressief en verzette hij zich tegen zijn aanhouding. Daarbij raakte een agent gewond. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau en heeft de nacht in de cel doorgebracht. Hij wordt vrijdag verhoord.