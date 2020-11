Politie onderzoekt vernielingen door zwaar vuurwerk

Rond 19.30 uur kwam er bij de gemeenschappelijke meldkamer een melding binnen dat iemand in de Elandstraat een vuurwerkbom op een geparkeerd staande auto zou hebben gegooid. Toen politiemensen ter plaatse kwamen, troffen zij een zwaar beschadigde auto aan. Bij dit incident raakte ook een andere auto beschadigd. Beide eigenaren hebben aangifte gedaan.

Korte tijd later, rond 19.50 uur, bleek dat er nog een vuurwerkincident was. Onbekenden hebben met vuurwerk een grote ravage aangericht aan een aanbouw van een kerk aan de Hooghout. Door vermoedelijk zwaar vuurwerk raakte een compleet kozijn ontzet, sneuvelden alle ruiten van de aanbouw en kwam het metselwerk los. Ook het plafond is ontzet. Bovendien is de deur van de nooduitgang met kozijn en al uit de gevel geblazen. Gezien de schade en vanwege mogelijk instortingsgevaar is de brandweer ter plaatse gekomen om voor een afzetting te zorgen. Daarna heeft Salvage gezorgd voor verdere afdichting.