Onderzoek naar schietpartij Cronjéstraat

Er is direct een onderzoek gestart. In het onderzoek stuitte de politie op informatie die leidde naar een woning aan de Jansbinnensingel in Arnhem. Omdat er mogelijk wapens in het spel waren, werd er groot opgeschaald. Rond twee uur ’s nachts is de Dienst Speciale Interventies de woning binnen gegaan. Daar werd een zwaargewonde man aangetroffen. De man is overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij is overleden. Over zijn identiteit doet de politie op dit moment geen uitspraken.