Vuurwerkoverlast in wijk Geitenkamp

Op het Marktplein trof de politie een grote hoeveelheid mensen aan. De politie hield een 27-jarige man uit Arnhem aan op verdenking van verstoring van de openbare orde en opruiing. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. En ook de komende tijd zal de politie alert blijven op de situatie in de wijk.

Gevaarlijk

Illegaal vuurwerk kan erg gevaarlijk zijn. Als iemand een partij illegaal vuurwerk op zolder of op een slaapkamer heeft liggen, kunnen er gewonden of doden vallen als er iets misgaat. En daarom doet de politie een beroep op de bewoners van de wijk. Weet je dat iemand een partij vuurwerk heeft liggen? Of weet je dat iemand er in handelt? Bel de politie dan via 0900-8844. Je kunt ook anoniem blijven, belt dan 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem)

(2020552478/hk/sk)

(2020552649)