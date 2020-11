Zoektocht naar mogelijke drenkeling gestaakt

De weg is daar afgesloten in verband met de aanleg van een nieuw fietspad van beton. Een man wil er toch langs en een verkeersregelaar geeft aan dat dat niet gaat. De man loopt toch door en de verkeersregelaar ziet dat de man vervolgens door nog onbekende oorzaak in het water terechtkomt. In eerste instantie ziet de verkeersregelaar de man in het water nog maar even later ziet hij hem niet meer. De verkeersregelaar belt hierop 112. Brandweer en politie hebben vervolgens uitgebreid gezocht naar de man maar hij wordt niet meer aangetroffen. Ook is er in de afgelopen nacht geen melding van een vermissing binnen gekomen. Mogelijk is de man op eigen kracht uit het water gekomen. Omdat er geen verdere indicaties zijn van een vermissing of een misdrijf, is het zoeken naar de man beëindigd.

(2020552594/hk)