Getuigen gezocht van overval woning Anslostraat

Rond 17.50 uur ontving de politie een melding dat een persoon in een woning om hulp riep. Ter plaatse bleek de bewoner, een 47-jarige man uit Den Haag, de deur te hebben geopend voor een vage bekende. Deze zou de bewoner direct hebben neergestoken en mishandeld. De mannelijke verdachte is er vervolgens met de portemonnee van het slachtoffer vandoor gegaan.



Getuigenoproep

Was u gistermiddag tegen 18 uur in de (buurt van de) Anslostraat en heeft u mogelijk beelden van de gebeurtenis of meer informatie die kan helpen bij het onderzoek naar de toedracht van het voorval? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.