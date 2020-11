Getuigen gezocht van ernstig ongeval

De vrachtwagen en de bestelwagen kwamen elk vermoedelijk uit een andere richting. Door onbekende oorzaken raakten ze elkaar in de flank en schoten de voertuigen van de weg en belandden in de sloot. De 21-jarige bestuurder uit Haaften kon uit de bestelauto komen, maar de 48-jarige vrachtwagenchauffeur moest door de brandweer uit het voertuig gehaald worden. Hij werd met letsel naar het ziekenhuis gebracht. De voertuigen werden getakeld waarvoor de weg een geruime tijd afgesloten werd en werden in beslag genomen voor technisch onderzoek.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met getuigen of mensen die meer informatie hebben over deze zaak. Zij kunnen bellen met 0900-8844, via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006, of via een tipformulier. Je blijft anoniem als je informatie o ver deze zaak deelt met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer: 2020-306713.