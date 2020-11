Man die jongens aanspreekt krijgt klappen, politie houdt verdachten aan

Politiemensen stelden ter plaatse direct een onderzoek in. Ze namen een aangifte op en spraken met diverse mogelijke getuigen. Uit dit onderzoek bleek dat de verdachten vermoedelijk jongens uit Rijen van 15 en 17 jaar oud zijn. Een officier van Justitie gaf diezelfde middag toestemming voor aanhouding buiten heterdaad op verdenking van openlijke geweldpleging c.q. (poging) zware mishandeling. De 15-jarige jongen is daarna in Rijen aangehouden. Hij is voor nader onderzoek en verhoor in de cel gezet. De 17-jarige verdachte heeft zich zaterdag bij de politie gemeld, hij is ook aangehouden en voor nader onderzoek en verhoor in de cel gezet.