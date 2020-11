Man in het bezit van vuurwapen, verdachte aangehouden

De politie vermoedde dat de man in het bezit was van een vuurwapen en deed onderzoek naar hem. Vrijdagmiddag 20 november zagen agenten de man in de wijk Stokhasselt. Daarop is besloten het Arrestatieteam te waarschuwen. Leden van dit team hebben de verdachte vervolgens in die wijk aangehouden. Na de aanhouding deed de politie onder andere onderzoek in de woning van de verdachte in de wijk ‘t Zand. Daar troffen agenten inderdaad een vuurwapen aan. De man is voor nader onderzoek en verhoor in de cel gezet.