Toen agenten op de plek van de melding, aan de Wildbaan, kwamen, troffen ze een auto aan zonder bestuurder. Volgens de tegenpartij was de bestuurder, een vrouw, naar huis gelopen. Op basis van het kenteken kwamen de agenten uit bij een woning in Etten-Leur. Ze troffen daar een vrouw aan, die in eerste instantie een valse identiteit op gaf. Ze toonde daarbij ook het rijbewijs van die ander.

Nadat bleek wie ze werkelijk was, namelijk een 29-jarige inwoonster van Etten-Leur, bleek ook dat ze een aanrijding had veroorzaakt, zonder rijbewijs reed en de plaats van het ongeval had verlaten zonder haar identiteit kenbaar te maken. Ze is aangehouden en meegenomen naar het bureau. Ze heeft een verklaring afgelegd en is in de loop van de middag weer in vrijheid gesteld. Tegen de vrouw is proces-verbaal opgemaakt, ze moet zich te zijner tijd verantwoorden voor haar daden.