Politie verricht aanhoudingen tijdens drugsactie

Politiemensen hadden gezien dat de 52-jarige man drugs kocht van de 28-jarige man en hielden kort daarna beide mannen aan. De ‘klant’ bleek inderdaad in het bezit te zijn van harddrugs: twee bolletjes cocaïne. Nadat hij een verklaring had afgelegd en afstand deed van de drugs, is hij in de loop van de nacht weer in vrijheid gesteld. De dealer bleek bij zijn aanhouding in het bezit te zijn van 32 bolletjes (vermoedelijk) heroïne en 21 bolletjes (vermoedelijk) cocaïne. De harddrugs zijn in beslag genomen. Ook is zijn auto in beslag genomen.