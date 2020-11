Politie zoekt bedrijfsbus vanwege doorrijding na aanrijding

Passanten zagen rond 07.00 uur de gewonde scooterrijder en hebben de hulpdiensten gewaarschuwd. Er werd een traumahelikopter opgeroepen. Het Mobiel Medisch Team heeft hulp verleend aan het slachtoffer dat daarna per ambulance naar het ziekenhuis is overgebracht. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving mist de gezochte bedrijfsbus geen band. Team Tactische Ondersteuning Verkeersongeval en Verkeers Ongevallen Analyse zijn een onderzoek gestart naar de exacte toedracht van de aanrijding. Getuigen of zij die meer informatie hebben kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844 of anoniem melden bij M. via 0800-7000.