Getuigen gezocht van aanrijding met doorrijding

De veroorzaker van het ongeluk is doorgereden. Er zijn geen gegevens over deze persoon bekend, alleen dat het voertuig mogelijk een band mist.



Getuigenoproep

De politie heeft via Burgernet een oproep uit laten gaan. Heeft u informatie over deze aanrijding? Of was u getuige van de aanrijding? Deel deze informatie dan met de politie. Bel 112. Informatie delen kan uiteraard ook anoniem via 0800-7000.