Onderzoek na tonen wapens in televisieprogramma

Eén van de minderjarigen die in de uitzending te zien was, werd al voor de uitzending aangehouden voor het overtreden van schorsende voorwaarden. Hij was namelijk onder voorwaarden in vrijheid, in afwachting van een rechtszaak waarin hij verdacht wordt van betrokkenheid bij een steekincident eerder dit jaar. Hij verblijft momenteel in een jeugdgevangenis. Een ander is tijdens de uitzending herkend door zijn moeder en zij heeft zich bij de politie gemeld. Dit is een moedige en waardevolle zet van haar.

Wapenbezit leidt tot wapengebruik

Gemeente, politie en justitie willen niet dat jongeren in het bezit zijn van wapens. Het is immers bekend dat als je een wapen bezit, de kans groot is dat je het ook gebruikt. Dit leidt -terecht- tot grote maatschappelijke onrust. Daarom staat dit thema met hoge prioriteit op de gezamenlijke agenda en zijn politie en het Openbaar Ministerie ook kort na de uitzending het onderzoek gestart. Dit onderzoek loopt nog.