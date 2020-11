Twee gewonden en dertien aanhoudingen na woningoverval Rotterdam

Stockfoto politie

De politie hield dertien mensen aan. Twee van de dertien verdachten raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Door de dreigende situatie achtte een agent zich genoodzaakt om zijn vuurwapen te gebruiken en raakte daarbij een van de twee overvallers. Beide gewonden zijn buiten levensgevaar. De twee overvallers behoren tot de dertien verdachten.

Politiehelikopter

Het was iets na 18.00 uur toen de melding van de woningoverval binnenkwam. De bewoonster werd bedreigd met een vuurwapen. De politie tuigde snel alles op en was met verschillende eenheden bij het incident. Op dat moment waren er meerdere mensen in de woning aanwezig. Ook speciale diensten en de politieheli zijn ingezet. Uiteindelijk leverde dat dertien aanhoudingen op, van wie twee mensen gewond raakten. De ambulance bracht ze naar het ziekenhuis. Ze zijn buiten levensgevaar.



Vuurwapen

In de woning werd de situatie zo dreigend dat een agent zich genoodzaakt voelde om zijn vuurwapen te gebruiken. Daarbij werd een van de verdachten geraakt. De rijksrecherche zal hier, zoals gebruikelijk, onderzoek naar doen.

Meteen is er een onderzoek gestart en gepraat met getuigen. Buiten op straat is er een vuurwapen gevonden en veilig gesteld. Ook de woning werd doorzocht en meerdere vuurwapens werden daar gevonden en in beslaggenomen. Wie precies welke rol had deze avond, wordt onderzocht.



Getuigen?

Nog steeds zijn getuigen meer dan welkom. Net als camerabeelden. Heeft u informatie over de overval en nog niet met de politie gesproken? Bel dan met 0900-8844 of als u liever anoniem blijft met 0800-7000. Ook kunt u onderstaand tipformulier invullen.