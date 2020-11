Aangehouden in gestolen auto

De politie ontving zondag een melding dat een man in een geparkeerde auto rommelde. Agenten namen een kijkje en de 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats kon geen aannemelijke verklaring afleggen waarom hij in de auto zat. De auto is waarschijnlijk bij een garagebedrijf gestolen. De politie stelt een onderzoek in en arresteerde de verdachte. Tijdens zijn arrestatie bleek hij een kleine mes bij zich te hebben. Dit mes is in beslag genomen.