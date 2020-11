Extra controles en aanhoudingen vuurwerk

De politie ontvangt de laatste dagen meerdere meldingen over vuurwerkoverlast. Het gaat over geluidsoverlast van knallend vuurwerk en over ontploffingen van zwaar vuurwerk. Er zijn geen gewonden gevallen, maar de politie surveilleert extra door gebieden waar meerdere meldingen vallen. Tijdens een controle op vrijdagavond 20 november 2020 rond 22u00 is op het Heilig Hartplein een 20-jarige man uit Roosendaal aangehouden, omdat hij niet heeft willen meewerken aan een controle van zijn identiteit en verzet heeft gepleegd. Hij heeft een agent mishandeld en daarvoor is hij aangehouden. De politie heeft zaterdagochtend rond 10u30 dankzij een tip over vuurwerkopslag in de schuur van een woning aan de Champetterberg 45 kilo vuurwerk gevonden, waaronder Shells en siervuurwerk. Het vuurwerk is vanwege het ontploffingsgevaar via een specialistische dienst afgevoerd en de politie maakt tegen de 29-jarige bewoner proces-verbaal op. Zaterdagavond 21 november rond 21u50 heeft een surveillerende agent in de Philipslaan een 16-jarige jongen uit Roosendaal op heterdaad kunnen aanhouden, omdat hij vermoedelijk een zelfgemaakt vuurwerkbom heeft laten ontploffen. Hij zal verhoord worden.

Getuigenoproep

U kunt helpen om het vuurwerkoverlast aan te pakken. Naast het melden van vuurwerkoverlast ontvangt de politie ontvangt filmpjes om zaken te kunnen onderzoeken. Je blijft anoniem als je informatie o ver deze zaak deelt met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Als het dringend is belt u met 112. Anders kunt u bellen met 0900-8844 of informatie verstrekken via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006, of via een tipformulier.