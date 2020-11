Ruzie tussen bekenden loopt volledig uit de hand

Bij de politie kwamen zaterdagochtend diverse meldingen binnen over dit incident. Omstanders wisten uiteindelijk tussenbeide te komen en het voertuig, met op de motorkap de 36-jarige man, op de Strijbeekseweg te laten stoppen. Agenten waren daar snel ter plaatse en hebben geprobeerd duidelijk te krijgen wat er aan de hand was. Op basis van de verhalen van betrokkenen en getuigen, besloten de agenten om de 36-jarige man en de 63-jarige vrouw aan te houden. Beide verdachten hebben inmiddels een verklaring afgelegd. Beide verdachten zijn zaterdagavond in vrijheid gesteld, Justitie gaat zich nu buigen over de schuldvraag en een passende straf.