Aanhoudingen voor beroving met vuurwapen

Nadat het slachtoffer aangifte had gedaan startte de politie direct een onderzoek. Daarbij kwamen uiteindelijk twee verdachten in beeld. Het gaat om een 18-jarige en een 19-jarige jongen uit Veldhoven. Zij worden ervan verdacht dat zij de beroving gepleegd hebben. In hun woningen werd de afgelopen dagen een doorzoeking verricht en diverse goederen voor het onderzoek in beslag genomen. Bij één van de verdachten werd daarnaast ook een grote hoeveelheid zwaar vuurwerk gevonden en een (handels)hoeveelheid softdrugs. Deze zijn ook in beslag genomen. Beide verdachten zijn aangehouden en in verzekering gesteld voor verder onderzoek.

Ook het vuurwapen waarmee de beroving vermoedelijk werd gepleegd is inmiddels in beslag genomen. Het bleek te gaan om een alarmpistool dat nauwelijks van een echt vuurwapen is te onderscheiden.