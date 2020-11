Mannen aangehouden voor opruiing en bedreiging

Het recht op demonstratie is een zwaarwegend grondrecht en samen met onze partners beschouwen we dat als een groot goed. De politie is al enkele dagen, samen met onder andere gemeente, bezig met de voorbereidingen op de aangekondigde demonstraties. Zodat alle partijen op een veilige manier het eigen geluid kunnen laten horen. Wanneer wij daarbij tegen dit soort berichten aanlopen dan treden wij op. Het is prima om via social media je mening te geven, maar dit soort berichten gaat veel te ver en is strafbaar.