Update in onderzoek naar misdrijven in Arnhem en Amersfoort

Op vrijdagmiddag werd in Amersfoort een dode man in een auto bij het station gevonden. Hij bleek door een misdrijf om het leven te zijn gekomen. Een Team Grootschalige Opsporing doet hier onderzoek naar. Later op de middag werd een zwaargewonde man in een auto in Arnhem aangetroffen. Hij overleed kort nadat hij gevonden werd. Het onderzoek naar deze zaak leidde naar een pand aan de Jansbinnensingel, waar eveneens een zwaargewonde man werd gevonden. Hij overleed later in het ziekenhuis. Ook voor de Arnhemse gebeurtenissen is een Team Grootschalige Opsporing ingesteld.

Er wordt nu gekeken naar de verbanden tussen beide onderzoeken. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de verhalen over een onbekend slachtoffer. Nu de sporen zijn veiliggesteld zal er vandaag verder gesproken worden met getuigen. Ook zal alle informatie die er tot nu toe beschikbaar is, verder onderzocht worden. De rechercheteams verwachten op dit moment niet dat er dit weekend nog een inhoudelijke update over de onderzoeken te geven is.