‘Er wordt alles aan gedaan om zo’n zaak op te lossen’

Want een paar maanden nadat Ewout aanhaakt, heeft hij ineens goud in handen: er is een DNA-match. Hoewel heel Nederland pas op 22 augustus het nieuws over Jos B te horen krijgt, is Ewout een van de lucky few die al in juni hoorde over de match. ‘Uiteraard na het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring’, vult de teamleider aan. ‘En dan loop je dus rond met een heel groot geheim. Ook voor je eigen team’, aldus Ewout. ‘Dat levert wel wat spanning op ja. Want het betekende nogal wat voor de planning en het filmen, alles kwam in een stroomversnelling zonder dat ik uitleg kon geven. Dat was niet makkelijk. Maar daardoor voelde ik me wel nog meer onderdeel van het onderzoeksteam.’