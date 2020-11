Proef met mobiel lab: binnen paar uur resultaat op DNA-spoor

Het mobiele lab bestaat uit een forensisch identificatie voertuig (FIV), dat is uitgerust om DNA en andere sporen te onderzoeken. Via een beveiligde verbinding sturen forensisch politiemedewerkers DNA-data naar het Nederlands Forensische Instituut (NFI), waar na analyse de profielen worden vergeleken met profielen in de DNA-databank.



Normaal duurt dat proces zo’n 20 dagen: DNA-materiaal dat op een plaats delict is aangetroffen, wordt naar een politiebureau gebracht, opgeslagen en uiteindelijk samen met sporen uit andere zaken naar het NFI gebracht. Dankzij de apparatuur in de FIV-bus kunnen de sporen direct digitaal naar het NFI worden verzonden. Binnen enkele uren is dan bekend of een spoor aan een persoon in de databank kan worden gekoppeld.



De bus is oorspronkelijk aangeschaft om in te zetten bij terroristische aanslagen’, vertelt Van der Veer. ‘Om mobiele DNA-apparatuur zoals in de FIV-bus ook te kunnen inzetten bij andere zaken, was een wetswijziging nodig. Die is begin november doorgevoerd en daarmee kon de proeftuin van start. De bus is tot nu toe enkele keren ingezet. Omdat het om lopende opsporingsonderzoeken gaat, kan ik daar geen details over prijsgeven, maar de eerste ervaringen zijn positief.’