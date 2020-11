Getuigenoproep schietincident

Op dit moment lijkt het er op dat de inzittenden van een donkerblauwe auto betrokken waren bij dit incident. Na het schietincident zijn zij weggereden. De politie zet het onderzoek onverminderd voort en roept getuigen, die zich nog niet hebben gemeld, op contact op te nemen. Het kan ook zijn dat mensen in de omgeving van de Buurserstraat beelden hebben van het incident, de donkerblauwe auto en de inzittenden. Bijvoorbeeld op een dashcam of beveiligingsbeelden. Zij worden ook verzocht zich te melden. Neem contact op via 0900-8844, via meld misdaad anoniem 0800-7000 of via social media.

(2020555451) NV