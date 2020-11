Hennepkwekerij ontruimd in onderzoek naar schietpartij Arnhem

Het onderzoek naar de schietpartij aan de Cronjéstraat loopt nog volop. Maandag is er sectie verricht op het lichaam van het 55-jarige slachtoffer. Het rechercheteam geeft op dit moment nog geen nieuwe informatie over de schietpartij of de achtergronden. Er is volop contact met het rechercheteam dat in Amersfoort onderzoek doet naar een dode man in de auto bij het Station om te kijken naar verbanden tussen de onderzoeken. Ook op het lichaam van deze 74-jarige man is maandag sectie verricht. Het rechercheteam dat in Arnhem onderzoek doet, onderzoekt ook nog steeds of er sprake is van een tot nu toe onbekend slachtoffer.