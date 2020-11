Getuigen gezocht bedreiging en poging straatroof Amersfoort

Drie mannen, van 18 (2x) en 19 jaar oud, zaten zondagavond tegen middernacht op een bankje op het Plantsoen Noord in Amersfoort, vlakbij Grote Spui. Terwijl ze met elkaar in gesprek waren, kwamen er twee mannen op hen aflopen. Eén van hen leek een steekwapen in zijn handen te hebben. Wat de bedoeling van de twee mannen was, werd al snel duidelijk toen ze de mannen de opdracht gaven telefoons en portemonnees af te geven.

De drie mannen maakten dat ze wegkwamen, één rennend, één op een snorfiets en één op een fiets. Eén van de mannen werd door één van de verdachten op zijn hoofd geslagen met een voorwerp.

Toen agenten ter plaatse kwamen, bleek dat de fiets van één van de mannen was ontvreemd.

Er is door meerdere agenten nog in de omgeving uitgekeken naar de twee verdachten, maar er werd niemand aangetroffen die aan het signalement voldeed.

Misschien kun jij ons helpen

We hebben een redelijk goed signalement van de mannen.

Verdachte 1:

man

tussen de 20 en 30 jaar oud

ongeveer 1.80 - 1.85 meter lang

normaal postuur

lichte huidskleur

blond haar, mogelijk naar voren gekamd

witte trui

donkere jas

mondkapje

Verdachte 2:

man

tussen de 20 en 30 jaar oud

ongeveer 1.80 en 185 meter lang

normaal postuur

lichte huidskleur

grijze Nike trui

Getuige?

Ben je getuige geweest van het incident, of heb je de mannen gisterenavond in Amersfoort zien lopen of denk je te weten om wie het gaat? Neem dan contact met ons op.

Dat kan over verschillende manieren