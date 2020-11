Man aangehouden voor diefstallen uit auto's

Haarlem - Surveillerende politiemensen zagen zondagavond een man in de Ternatestraat, die bekend is bij de politie van eerdere diefstallen uit auto’s. Politiemensen waren in de buurt naar aanleiding van een melding van een attente buurtbewoner dat de man aan bedrijfsbussen voelde. Zij spraken hem aan en zagen dat hij een radio bij zich had die was besmeurd met verfspatters.